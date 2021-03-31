السودان يدفع للولايات المتحدة 335 مليون دولار تعويضًا 

المواطن- متابعة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء إن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول.

وتلقت الولايات المتحدة 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والسفارة الأمريكية كول في عام 2000 وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل في عام 2008، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

فصل جديد للعلاقات بين البلدين

وقال بلينكين لأسر الضحايا: نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت، ومع وضع هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أن تبدأ فصلًا جديدًا.

رفع السودان من قوائم الإرهاب

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد أعلن عن اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء الحصار الدولي والعالمي عليها.

وتابع حمدوك وقتها: اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية.

ويأتي رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب بعد 27 عامًا من وضعها في قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمر الذي أضر بالاقتصاد والعلاقات الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية.

وكان محافظ بنك السودان المركزي قد قال في أكتوبر من العام الماضي إن المدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمثل عقبة أمام الخرطوم في ظل سعيها لتخفيف أعباء الديون والاقتراض من الخارج.

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