السودان يستعد لكل السيناريوهات المتعلقة بـ سد النهضة 

المواطن- متابعة

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حذرت وزارة الري السودانية بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل، موضحة أنها تتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي.

وقال وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، ضو البيت عبد الرحمن، إن تلك الاستعدادات تأتي للحد من الآثار السلبية المتوقعة والتي تشمل تعديلات نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء.

تحذير من انخفاض كميات المياه الواردة في إبريل

وحذر وكيل وزارة الري المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري من أنه من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر.

وأشار ضو البيت، إلى أن مناسيب المياه ستنخفض كما ستتأثر مساحات الزراعة وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري، مشددًا على أنه يتوجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء سد النهضة في إثيوبيا، والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021.

مصر والسودان يرفضان فرض الأمر الواقع

ويُذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد بحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بأعلى درجاته بين الخرطوم والقاهرة بجانب التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وناقش السيسي والبرهان تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

وأكد الرئيس المصري، دعم القاهرة، للمقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة.

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