السيسي: لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب

المواطن - القاهرة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب.

العمل العدائي مرفوض:

وتابع السيسي: إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة، ومعركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، مشدداً في الوقت نفسه على أن ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد.

وأضاف الرئيس المصري: سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية، موضحاً أن مصر تعمل على ربط البحرين الأحمر والمتوسط بشبكة موانئ وسكك حديد.

قناة السويس:

وبالنسبة إلى حادثة السفينة الجانحة قال إن الحادث سيخضع لتحقيقات مكثفة، وأن قناة السويس عادت لحركتها الاعتيادية.

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