الشؤون الإسلامية تغلق 12 مسجدًا بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

المواطن - الرياض

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 12 مسجدًا بشكل مؤقت في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أوضحت فيه الشؤون الإسلامية أن المساجد المغلقة هي مسجدان في المناطق التالية: مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد في كل من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، بمعدل إصابة بكل مسجد.

فتح 11 مسجدًا:

كما أفادت الشؤون الإسلامية بأنه تم إعادة فتح 11 مسجدًا ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنين في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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