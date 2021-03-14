الشباب يخسر خدمات إيغالو 14 يومًا

المواطن - مروة نبيل

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كشف نادي الشباب تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري أوديون إيغالو ومدة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد إيغالو:

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إيغالو معاناته من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ومن المتوقع غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمدة أسبوعين تقريبًا.

وكان إيغالو قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الشباب تدريباته اليومية، حيث قسم المدير الفني كارلوس هيرنانديز الفريق إلى مجموعتين، الأولى أدت تدريبات استرجاعية ولياقية في صالة النادي، وأدت المجموعة الثانية تمارين فنية وتكتيكية في الملعب الرديف.

وطبق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عددًا من الجمل الفنية المنوعة في منتصف الملعب، وذلك استعدادًا لمباراته المقبلة ضد التعاون.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الشباب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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