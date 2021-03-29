الشباب يستعد للباطن بالضغط والاستحواذ

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه كارلوس هيرنانديز، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهته المقبلة ضد نظيره الباطن.

الشباب يواصل استعداداته:

وأخضع مدرب اللياقة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى تمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، قبل أن يُقسم المدير الفني اللاعبين لعد مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة.

وأجرى كارلوس هيرنانديز تقسيمة خصصها لتطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ والضغط على المنافس، فيما واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد شراحيلي، إيغالو، حمد الغامدي وعبدالعزيز الشهراني برنامجهم التأهيلي في العيادة.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

شارك الخبر







شارك الخبر