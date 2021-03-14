الشرطة البريطانية تحقق في أدلة ضد أسماء الأسد

المواطن- متابعة

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قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقًا أوليًا بشأن مزاعم تورط السيدة الأولى السورية أسماء الأسد في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا.

احتمالات بإسقاط الجنسية البريطانية عنها

وأكدت الصحيفة أن قرينة الأسد تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، موضحة أن هذه الاتهامات بـ التحريض على الإرهاب مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال النزاع، وهو ما تصنفه السلطات البريطانية عملًا إرهابيًا.

أدلة تثبت تورطها

وذكرت الصحيفة أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده، أن وحدتها المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 يوليو العام الماضي طلبًا متعلقًا بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث.

وأقرت الصحيفة بأنه من غير المرجح وصول الأسد إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدمًا في محاكمتها غيابيًا أم لا.

ورجحت الصحيفة أن تصدر الشرطة الدولية الإنتربول مذكرة حمراء تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا دون مواجهة خطر الاعتقال.

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