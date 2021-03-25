الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة في قناة السويس تعتذر

المواطن - متابعة

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات عالقة في قناة السويس اليوم الخميس وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت في بيان إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

ويمر حوالي 12 في المئة من التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

جنوح السفينة عن مسارها

وكانت السفينة إيفر غرين، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت.

وقد جنحت السفينة التي تزن 200 ألف طن، والتي بنيت في 2018 وتشغلها شركة نقل تايوانية تدعى إيفرغرين مارين، وأصبحت محصورة بين جانبي المجرى يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 7:40 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:40 بتوقيت غرينتش).

وقد سدت الناقلة، التي يعادل طولها طول أربعة ملاعب لكرة القدم ويبلغ عرضها 59 متراً، طريق السفن الأخرى التي علقت في طوابير في كلا الاتجاهين.

موقع تعقب السفن

ويظهر موقع خاص بتعقب السفن ازدحام حركة السفن من الجهتين الشمالية والجنوبية للقناة المغلقة.

وتقول رويترز، نقلاً عن مصادر محلية، إن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة شمال موقع الناقلة إيفر غرين وثلاث سفن جنوبه.

ونفت الشركة التي تدير ناقلة الحاويات، برنارد شولت شبمانجمنت (بي أس أم)، صحة تقارير سابقة تحدثت عن أن الناقلة تم إعادة تعويمها جزئياً.

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