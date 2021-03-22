الشروط المطلوبة في رئيس النصر الجديد

المواطن - محمد سمعه

ينتظر جمهور نادي النصر، الرئيس الجديد للنادي وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة صفوان السويكت، الذي كان مفاجئًا بالنسبة لهم.

وعرض فؤاد أنور نجم العالمي والشباب السابق، وجهة نظره حول الشروط المطلوبة في الرئيس الجديد للعالمي، وذلك حرصًا على استقرار النادي خلال الفترة المقبلة.

شركة رعاية تحل أزمات النصر المالية

ونشر فؤاد أنور مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يقول بأن الرئيس الجديد لـ النصر يجب أن يكون “مرتاح” ماليًا، وأن يتعاقد مع شركة رعاية تجلب للنادي رعايات كبيرة، حتى تنتهي الأزمة المالية.

كما وجه شكره لـ صفوان السويكت رئيس العالمي السابق على الفترة التي قضاها في النادي.

يذكر أن العالمي في عهد صفوان السويكت كان تُوج فقط ببطولتين في السوبر السعودي عامي 2019 و 2020، بالإضافة للوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

عضو شرفي سابق يترشح لرئاسة العالمي

وكان سعد آل مغني العضو الشرفي السابق بالعالمي، أعلن اليوم الاثنين عن ترشحه لرئاسة النادي بعد فتح باب الترشح.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بعد الفوز أول أمس السبت على نادي الباطن بسباعية دون رد.

جدير بالذكر أن العالمي كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان في موسم 2018/2019 في عهد رئيسه الأسبق سعود السويلم.

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