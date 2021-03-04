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الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن
تسعى للريادة في العمل الخيري

الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن

2021/03/04
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، مساء أمس الأربعاء، مؤسسة الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعددٍ من رجالات ومسؤولي وأعيان المحافظة.

الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن

الريادة في العمل الخيري:

وتسعى المؤسسة للريادة في العمل الخيري وإحداث الأثر التنموي لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمعات محليًّا وخارجيًّا بالشراكة مع القطاعات الثلاثة.

كما تسعى المؤسسة لتنمية الفرد والمجتمع وفق أعلى المعايير المهنية المتبعة في إطار العمل الخيري من مشاريع تنموية وخيرية وتعليمية، وذلك من خلال المساهمة في الدعم وتقديم البرامج والمبادرات بكفاءة وفاعلية.

الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن
الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن
الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن
الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن


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