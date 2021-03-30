الشهري يُسجل ثنائية في شباك فلسطين

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم صالح الشهري في تسجيل الهدف هدفين لصالح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في شباك نظيره الفلسطيني، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وتلعب السعودية ضد فلسطين الآن على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الشهري يُعزز تقدم الأخضر:

وبدأت أحداث الشوط الثاني بشكل سريع، وتلقى صالح الشهري تمريرة بينية لينفرد بمرمى المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم ويهز شباكه عند الدقيقة 52، ليواصل الأخضر ضغطه بقوة.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني له والرابع للأخضر عند الدقيقة 58، بعد من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة من سالم الدوسري، وسط محاولات من لاعبي المنتخب السعودي لتسجيل مزيد من الأهداف.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد فلسطين قد انتهى بتقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بهدفين دون رد سجلهما، ياسر الشهراني وفهد المولد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي في التصفيات:

وقبل مباراة اليوم، خاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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