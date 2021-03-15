‎الرئيسية
جديد الأخبار
الشيخ السبر يوضح حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

الشيخ السبر يوضح حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

2021/03/15
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الشيخ السبر يوضح حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة الدكتور سعد بن عبدالله السبر
المواطن - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، حكم إمامة المرأة للنساء خلال الصلاة.

إمامة المرأة للنساء

وقال الشيخ سعد السبر، خلال مشاركته مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن إمامة المرأة للمرأة أو للنساء تجوز، وجاء في ذلك إمامة بعض السلف لبعض النساء.

لا حرج في ذلك

وأضاف الشيخ السبر أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به وقال أهل العلم بأن المرأة تكون في وسط النساء وتؤمهن وتصلي بهن.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :