الشيخ السبر يوضح حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

المواطن - الرياض

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أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، حكم إمامة المرأة للنساء خلال الصلاة.

حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟ #يستفتونك مع الشيخ د. سعد السبرhttps://t.co/Fyr9bUbWST pic.twitter.com/M9A79yLCf8 — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 14, 2021

إمامة المرأة للنساء

وقال الشيخ سعد السبر، خلال مشاركته مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن إمامة المرأة للمرأة أو للنساء تجوز، وجاء في ذلك إمامة بعض السلف لبعض النساء.

لا حرج في ذلك

وأضاف الشيخ السبر أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به وقال أهل العلم بأن المرأة تكون في وسط النساء وتؤمهن وتصلي بهن.

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