الشيخ السلمي يوضح حكم الولائم التي تقام بعد وفاة الميت بأسبوع

المواطن - الرياض

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أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم الولائم التي تُقام في منزل المُتوفى بعد أيام وأسابيع من وفاته للزائرين لهم.

#يستفتونك مع الشيخ عبدالله السلمي

حكم الولائم التي تقام بعد موت الميت بأسبوع ؟https://t.co/gl9IUUUorQ pic.twitter.com/jq0u2P4WKu — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 5, 2021

الاجتماع عند أهل الميت

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي، خلال مشاركته مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إن مسألة اجتماع الناس عند أهل الميت اختلف فيها العلماء؛ ففريق يرى أن اجتماع الناس عند أهل الميت من باب المواساة دون سمعة أو رياء يجوز.

جواز الصدقة عن الميت

وتابع الشيخ السلمي أنه لا ينبغي أن يدعو أهل الميت للولائم داخل المنزل، لكن صنع الطعام لمن يحضرون من أهل الميت من أماكن بعيدة للتعزية داخل منزله لا شيء فيه.

وقال الشيخ السلمي إن الصدقة عن الميت بأن يُتصدق له من غير تحديد زمن أو وقت فالأصل فيه الجواز، لكن تحديد وقت فيه بالاجتماع بعد أسبوعين أو 40 يوماً فذلك منهي عنه لأنه من النياحة.

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