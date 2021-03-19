الشيخ الشثري يوضح حكم التبرع بالدم من غير المسلم للمسلم

المواطن - الرياض

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، حكم التبرع بالدم من غير مسلم إلى المسلم، مبينًا أن ذلك جائز ولا حرج فيه.

حكم نقل الدم من غير المسلم للمسلم؟#يستفتونك مع معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثريhttps://t.co/SMlDCwkyRZ pic.twitter.com/xrtLt7zYKI — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 18, 2021

وقال الشثري خلال لقائه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن نقل الدم من إنسان لآخر لا يكون إلا وقت الضرورة التي لها أحكامها، وهذه الحالة من حالات الضرورات.

وأشار إلى قوله تعالى: “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه”، مضيفًا أن بقاء حياة الإنسان وزوال ما به من مرض وعلة من الضرورات التي يباح فيها نقل الدم من غير المسلم.

شروط التبرع بالدم:

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حددت في وقت سابق شروط تبرع الأشخاص بدمائهم

كما يلي:

أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية.

أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.

يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم.

أن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة.

ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية.

أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.

فوائد التبرع بالدم:

زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية).

زيادة نشاط الدورة الدموية.

يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

أثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

الحالات التي لا يسمح لها بالتبرع بالدم:

أقل من عمر 18 سنة.

المصابون بأمراض معدية مثل (الإيدز، التهاب الكبد ب و ج، الزهري، الملاريا)

المصابون بأمراض الدم الوراثية.

المصابون بفقر الدم الحاد.

المصابون بالأمراض المزمنة، مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السرطان.

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