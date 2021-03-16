الصحة العالمية تضع اللمسات الأخيرة على تقرير منشأ كورونا

المواطن - متابعة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصي منشأ وباء كوفيد-19 سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين على الأرجح الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع.

ليس جاهزًا بعد:

وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندميير، خلال تصريح صحافي في جنيف، إن “التقرير ليس جاهزًا بعد”.

وأضاف “ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل”.

ترقب عالمي:

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير.

وكانت منظمة الصحة أعلنت في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام أربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعا تقريرًا أوليًا قبل التقرير النهائي، لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير بدون إعطاء تفسيرات واضحة.

ثم أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 5 مارس، أن التقرير سينشر في أسبوع 15 مارس واعدًا بإطلاع الدول الأعضاء عليه قبل نشره.

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