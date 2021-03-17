الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

المواطن - متابعة

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) فيما يواصل خبراؤها تقييم معلومات السلامة.

مراجعة بيانات السلامة:

وأعلنت المنظمة الأممية، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بـ لقاح أسترازينيكا بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، لكنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم “في الوقت الحالي”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: “تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييمًا دقيقًا لأحدث بيانات السلامة المتاحة.. في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم”.

توصية بمواصلة استخدام أسترازينيكا:

وكانت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان، أوصت الدول بمواصلة استخدام لقاح “أسترازينيكا” في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما عقد خبراء التلقيح التابعون لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية – السويدية.

شارك الخبر







شارك الخبر