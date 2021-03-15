الصحة العالمية : لا نستبعد جرعة ثالثة من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

قالت منظمة الصحة العالمية: إنه من غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى منح الأشخاص جرعة ثالثة من لقاح كورونا للحد من انتشار الوباء القاتل الذي أودى بحياة قرابة 2.65 مليون شخص على مستوى العالم.

مكافحة الفيروس المتحول:

وأعلنت المنظمة الأممية، الاثنين، أنه يجب عدم استبعاد الحصول على الجرعة الثالثة لمكافحة الفيروس المتحور.

وقالت رئيسة قسم المناعة في المنظمة، كاثرين أوبراين، في اجتماع للبرلمان الأوروبي- عن بعد-: أنه يجب التنسيق بين مؤسسات اختبار ومراقبة اللقاحات في العالم.

لقاح كورونا أسترازينكا آمن وفعال:

من جهة أخرى جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها لم تتوصل حتى الآن إلى أدلة تؤكد غير ذلك.

وقالت المنظمة: إن هيئتها الاستشارية تمحّص التقارير المتعلقة بلقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، وأكدت أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.

ونقلت رويترز عن كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة القول: “بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، ستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس”.

شارك الخبر







شارك الخبر