الصحة: اللقاحات المستخدمة في السعودية آمنة وفعالة

المواطن - واس

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

كورونا في السعودية:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (482) حالة مؤكدة وتعافي(360) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4321) منها (622) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386782) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (375831) حالة.

6 وفيات:

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6630) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (48937) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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