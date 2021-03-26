الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا: لا تدفع ثمن التهاون

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

إجراءات احترازية:

وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والحفاظ على التعقيم وعدم المصافحة، مضيفة: “لا تدفع ثمن التهاون”.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (510) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (372) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (4452) حالة، من بينها (630) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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