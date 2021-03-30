‎الرئيسية
أخبار كورونا
الصحة تعلن توزيع حالات كورونا والرياض تتصدر بـ 228 حالة
وصل إجمالي حالات التعافي إلى 377714 حالة

الصحة تعلن توزيع حالات كورونا والرياض تتصدر بـ 228 حالة

2021/03/30
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الصحة تعلن توزيع حالات كورونا والرياض تتصدر بـ 228 حالة آليات التصدي لفيروس كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (410) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (377714) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5045) حالة من بينها (694) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (389422) حالة، توفي منهم (6663) حالة.

الصحة تعلن توزيع حالات كورونا والرياض تتصدر بـ 228 حالة - المواطن

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (556) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 228، منطقة الشرقية 93، مكة المكرمة 87، منطقة القصيم 27، منطقة عسير 17، منطقة حائل 22.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :