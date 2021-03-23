الصحة توضح مدى إمكانية التبرع بالدم بعد تلقي لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية التبرع بالدم بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وأكدت أنه بشكل عام بما أنه ليس فيروسيًا حيًا، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًا صحيًا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

مستجدات كورونا

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (404) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (387) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (385424) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (374799) حالة.

تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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