الصحة تُحذر من الشائعات : خذوا المعلومة من مصادرها الصحيحة

المواطن - الرياض

حذَّرت وزارة الصحة المواطنين من الأخبار الكاذبة والشائعات، مشددة على ضرورة أخذ المعلومة من المصدر الصحيح.

لا للشائعات

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن الشائعة ليست إلا معلومة نُقلت بشكل خاطئ، وعلى المواطنين عدم تصديقها.

وحدَّدت الوزارة المصادر الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها في المعلومات وهي:

1- مركز الصحة 973.

2- الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

3- عش بصحة.

4- موقع الوقاية من كورونا.

تحذيرات وزارة الداخلية

وكان متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب جدَّد في وقت سابق التحذير من تداول الشائعات التي تثير الهلع والرهبة في المجتمع، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا أو أية شائعات تقلل من جهود المملكة لمكافحة هذه الجائحة، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال متحدث الداخلية: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كوفيد19، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة.

أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما جدد متحدث الداخلية التأكيد على أهمية تطبيق الاحترازات والتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف يكفي عن فرض إجراءات مشددة أو حتى فرض منع التجول.

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