الصحة: جميع لقاحات كورونا في السعودية آمنة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة، مستشهدة بمقطع فيديو يوثق مأمونية اللقاح وبيان هيئة الغذاء والدواء في هذا الشأن.

"جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة" @Saudi_FDA pic.twitter.com/FyPa9rIIuq — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 18, 2021

لا بلاغات:

وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.

مستجدات كورونا في السعودية

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (393) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (231) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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