الصحة: لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي أنه لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا، كما أنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم الأحد لكشف مستجدات كورونا، إنه لا توجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.

وأشار إلى أن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح فلن يؤثر عليها ولا على الرضيع.

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (367) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (277) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (384271) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (374412) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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