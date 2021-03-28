الصحة: نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جداً

المواطن - الرياض

قال متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي إن السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاعاً أيضًا في الحالات الحرجة.

الإجراءات الاحترازية:

وشدد المتحدث خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات الإصابة بالفيروس، على أن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعاً لارتفاع حالات الإصابة، معلناً عن أنه تم إعطاء 4.053.069 جرعة من لقاح كورونا في المملكة.

وجدد العبدالعالي التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات حرصاً على سلامة الجميع، كاشفاً أن 60% إلى 70% من الحالات مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (531) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (389) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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