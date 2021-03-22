الصرامي: مباراة الشباب والهلال ستكون مفصلية في تحديد البطل

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، على المنافسة القوية بين الشباب والهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي يُعلق على منافسة الشباب والهلال:

وأطلق الصرامي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاق الدوري شبابي، وعلق قائلًا: “مباريات الهلال المتبقية الاتحاد، الشباب، التعاون، الأهلي، الباطن والفيصلي.. مواجهات الشباب المتبقية الباطن، الهلال، الرائد، الوحدة، أبها والاتفاق”.

وتابع سعود الصرامي قائلًا: “لقاء الشباب والهلال متوقع إقامته في 26 رمضان ستكون (مفصلية) في تحديد بطل الدوري قبل أربع جولات من نهايته.. لقاء الذهاب انتهي بالتعادل بين الفريقين”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وكان يتصدر الشباب والهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخسر الليوث ضد التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24، فيما نجح الزعيم في تجاوز عقبة القادسية لينفرد بالقمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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