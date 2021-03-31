الصرامي مشيدًا بـ غوميز: اندمج مع مجتمعنا بطريقة مذهلة

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، بمهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد حرصه على دعم المنتخب السعودي في مباراة فلسطين بالأمس.

الصرامي يُشيد بالفرنسي غوميز

ونشر سعود الصرامي صورة للمهاجم الهلالي غوميز أثناء تواجده في مدرجات ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني، مشيدًا باندماجه السريع مع المجتمع.

وعلق المتحدث باسم النصر سابقًا، قائلًا: “لا يجيد التحدث باللغة العربية.. ديانته ليست إسلامية، لكنه استطاع الاندماج مع المجتمع المحلي بطريقة مذهلة؛ فكانت الانعكاسات إيجابية على مستوياته الفنية”.

وتابع الصرامي حديثه عن غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “للموسم الثالث ينافس على قائمة الهدافين بل يتصدرها بجدارة، منذ حضوره لم يشهد مستواه هبوط.. بل في تطور”.

المهاجم الهلالي يدعم الأخضر

وكان غوميز قد حرص على توجيه رسالة دعم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد فلسطين، مؤكدًا أنه يتمنى فوزه وتأهله إلى كأس العالم 2022، قبل أن يظهر في المدرجات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بخماسية دون رد ليتصدر مجموعته.

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