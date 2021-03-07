الصرامي يطلب تعجيل جراحة نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

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طلب سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر، تعجيل جراحة اللاعب أيمن يحيى مؤكدًا على أن تأخير العملية ليس في مصلحة العالمي أو المنتخب السعودي الأولمبي.

تأخير جراحة أيمن يحيى لا يُفيد

وغرد الصرامي قائلًا: ” ليس من مصلحة منتخبنا الأولمبي ولا العالمي، تأخير إجراء عملية الكابتن أيمن يحيى، بعد أن تجددت إصابته في مباراة أبها بالدوري، منتخبنا الأولمبي الذي يقوده سعد الشهري، تنتظره المشاركة بأولمبياد طوكيو، بعد عدة أشهر وأيمن يحيى من أبرز العناصر المختارة بالمحفل الأولمبي”.

جدير بالذكر أن العالمي يحتل المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بعد التعادل مع نادي الاتفاق بالجولة الثانية والعشرين.

النصر يُعاني من تذبذب المستوى

ويمر العالمي بفترة متذبذبة من الناحية الفنية، حيث منذ الفوز بلقب السوبر السعودي في يناير الماضي، والفريق يُعاني على مستوى دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، كشف الصرامي نتائج فحوصات المنشطات على 17 لاعبًا من الهلال والنصر بعد أن خضعوا لها بالفترة الأخيرة.

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الفحوصات التي أجرتها لجنة المنشطات لنجوم العالمي والزعيم، مؤخرًا، جميعها جاءت سلبية ولله الحمد”.

وأضاف الصرامي: “اللاعبون هم، حمدالله وجوميز وبيتروس وكويلار وأمرابط وكاريلو وبيتي مارتينيز، وفيتو، وبرادلي جونز و عبدالله مادو وعلي الحسن وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام وسالم الدوسري وعلي البليهي وعبدالله المعيوف وياسر الشهراني”.

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