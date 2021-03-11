الصنوبر يقوي المناعة ويعزّز صحة الجسم

المواطن- محمد داوود- جدة

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كشف أخصائي التغذية الدكتور موفق سلطان، أن ثمرة الصنوبر تعتبر من أفضل المكسرات وأغلاها، إذ تستخدم في الأطعمة وخصوصًا البرياني والزربيان والمفطحات والكبسات بينما الشجر يستخدم في صناعة الأخشاب والأدوات المنزلية التي تتميز بمقاومتها للجراثيم والبكتيريا.

يقوي الجهاز المناعي

وقال في تصريحات لـ “المواطن “، إن ثمرة الصنوبر تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين a، d، كما أنها غنية بفيتامين سي ولها دور في تعزيز قوة الجهاز المناعي، كما يعتبر مصدرًا جيدًا من الحديد والبروتين والماغنسيوم، كما لها فوائد في منع الشهية والمساعدة في فقدان الوزن؛ وذلك بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية، كما أن التركيبة التي تحتويها من العناصر الغذائية تعزز من الطاقة بينما تقوم المعادن الهامة مثل الماغنسيوم والبروتين بمنع النوبات القلبية ومرض السكر.

يعزز صحة العقل

ولفت إلى أن الدراسات أشارت إلى أن تناول الصنوبر بشكل دائم يحسّن صحة العقل وتجاوز القلق والاكتئاب والضغط، كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه الماغنسيوم، حيث إن هناك علاقة بين الماغنسيوم وبين انخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، كما يقوى الصنوبر العظام ومنع حدوث هشاشه العظام والإقلال من معدل الكسور.

فوائد لزيت الصنوبر

واختتم الدكتور سلطان بقوله: “هناك فوائد أخرى للصنوبر من خلال الزيت الذي يتم إنتاجه من شجرة الصنوبر، إذ يعد أحد الزيوت الطبيعية، وله الكثير من الفوائد للبشرة والقضاء على أمراض الجلد والشيخوخة وغيرها، كما يعتبر بديلًا منزليًا فعالًا لعلاج وتخفيف الألم، حيث أنه يخترق سطح الجلد بكل سهولة، مما يساعد على تقليل التورم الذي يمكن أن يؤدي إلى الألم، كما يعمل زيت الصنوبر على زيادة معدل الأيض في الجسم، كما يتمتع زيت الصنوبر بعوامل تساعده على أن يكون من الزيوت المستعملة للتخلص من الكثير من الأمراض وبخاصة أمراض الجهاز التنفسي كالكحة مثلًا أو البلغم والمخاط المتراكم في الرئة، لأنه يحارب عوارض الإصابة منذ دخولها إلى الجسم بالإضافة إلى أنه يخفض فترة الشفاء “.

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