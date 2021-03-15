الصيعري يمنح الفيصلي التقدم ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

نجح محمد الصيعري في تسجيل هدف التقدم لفريقه الفيصلي ضد الباطن عند الدقيقة 78، ليُقرب عنابي سدير من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الصيعري يمنح الفيصلي التقدم:

وجاء هدف الصيعري برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية، ويحتفل مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي برفع قميص زميله أحمد أشرف الغائب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفيصلي المقامة على ملعب الباطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان هذا الموسم

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز التاسع بـ30 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر