الصين تتعهد بالعمل مع الصحة العالمية لمعرفة أصل كورونا

المواطن - متابعة

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تعهدت الصين بالعمل مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اتهامات للصين:

واتهمت الخارجية الأميركية الصين بالتستر على أصل الوباء.

وقال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن أمراضًا مشابهة لكوفيد-19 كانت منتشرة بالفعل في خريف العام 2019 بين موظفي معهد ووهان.

كما دعا بومبيو فريق منظمة الصحة العالمية إلى “الضغط على حكومة الصين” بشأن هذه “المعلومات الجديدة”. واعتبر أن هذه المعلومات تتناقض مع الادعاءات بأنّ أيًا من موظّفي المعهد لم يُصب بكوفيد-19 أو بفيروس مشابه.

ورأى أن “بكين تواصل حجب معلومات حيوية يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل” وما قد يأتي بعده.

تقرير الصحة العالمية:

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من نشر تقرير التحقيق في أصل كورونا في الصين في 14 أو 15 مارس الجاري، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وكان 26 عالماً من دول عدة، طالبوا منظمة الصحة العالمية بإطلاق تحقيق جديد حول فيروس كورونا بعد الإعلان عن تراجع في نشر التقرير حول نتائج التحقيق في أصل الوباء، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وأكد هؤلاء العلماء أن زيارة فريق الصحة العالمية لووهان لم تسفر عن نتائج، معتبرين أن جهود الصحة العالمية ليست مفصلية وشفافة حتى الآن.

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