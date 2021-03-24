الصين : ندعم المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن.

جدية الرياض:

وأضاف يي في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن المبادرة السعودية تعكس جدية الرياض لحل الأزمة في اليمن، مشددًا على أنه يجب العمل على منظومة أمنية مشتركة مع الدول العربية.

تعاون مع السعودية:

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني إن هناك تعاونًا كبيرًا مع السعودية خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنه يجب دعم جهود دول الشرق الأوسط في ملفي سوريا واليمن.

وقال: “سندعو شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء مباحثات في الصين، وندعو للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط”.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

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