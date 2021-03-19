الطقس بارد ودرجات الحرارة تتراجع وزخات متوقعة اليوم

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس بارد نسبيًا إلى بارد في مختلف المناطق خاصة مع ساعات ليل الخميس المتأخرة والساعات الأولى من يوم الجمعة.

ولم يستبعد المركز احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في مختلف المناطق بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة على سواحل الخليج العربي.

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

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