الطلاب بعد أمر الملك سلمان بـ تقديم الاختبارات : تيسير ورفع مشقة

المواطن - الرياض

عبر العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن خالص مشاعر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد صدور أمر ملكي كريم بتقديم موعد الاختبارات لما قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

حرص القيادة على مصالح الطلاب

وأشاد المواطنون بالأمر الملكي مؤكدين أنه يعبر عن حرص القيادة على مصالح الطلاب وتلمس احتياجاتهم بهذا الأمر الملكي الكريم الذي يندرج ضمن سلسلة من الأوامر الملكية التي تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين ليس بعيدًا عن المواطنين ولا عن مشاكلهم وأن صوتهم يصل إليه وقضاياهم محل اهتمام ورعاية.

في البداية قال بدر البلوي: “شكرًا جزيلًا قيادتنا الرشيدة “والدنا وملكنا وسمو ولي عهدنا ” على تقديم الاختبارات.. قرار فيه تيسير ورفع مشقة، فاللهم وفق ولاة أمرنا وأعنهم وبارك في فيهم وأطل في أعمارهم على طاعتك ونفع العباد والبلاد يا حي يا قيوم”.

وقالت ندى الورد: “الله يحفظك ملكنا الحبيب ويمتعك بالصحة والعافية ويحفظ ولي عهدنا محمد بن سلمان كل الدعاء لكم من قلوبنا أمدكم الله بوافر الصحة والعافية”.

وأضاف الدوسي:” جعلها تبطي سنينك يا خادم الحرمين الشريفين وأمام الأمتين العربية والإسلامية جهود مبذولة تصب في مصلحة الوطن والمواطن شكرًا وجزاك الله عنا خير الجزاء”.

أمر الملك سلمان بشأن تقديم الاختبارات

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ انطلاقًا من اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصًا منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م.

كما تضمن الأمر الملكي أن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

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