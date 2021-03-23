العتيبي يُطالب خالد بن فهد بدعم مرشح النصر الجديد

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي بندر العتيبي رسالة إلى عضو شرف نادي النصر، الأمير خالد بن فهد، قبل انتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بعد حل إدارته السابقة برئاسة صفوان السويكت.

المطالبة باستمرار خالد بن فهد في الدعم:

وأشاد بندر العتيبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالدعم الذي يُقدمه الأمير خالد بن فهد، وقال: “دعم في فترة وجيزة العالمي بـ200 مليون تقريبًا، وصنع فريق سيستمر لسنوات طويلة”.

وتابع العتيبي رسالته إلى الداعم النصراوي قائلًا: “ما ينقصه سوى مدرب مع تغيير بعض الأجانب، نتمنى أن يدعم مُرشح حتى لا يعود الفريق لنقطة الصفر.. عشاق العالمي ينتظرون قرار رمزهم بفارغ الصبر”.

وكان الأمير خالد بن فهد قد قدم قبل بضعة أيام دعمًا سخيًّا لنادي النصر، وتكفل بدفع مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للمباريات الأخيرة أمام الهلال، الأهلي والعين، بجانب مبلغ مالي آخر لخزينة النادي.

حل إدارة السويكت والدخيل رئيسًا مكلفًا رسميًّا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم الاثنين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ترشح صالح الأطرم ومنصور البلوي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، قبل أن يحسم كل منهما موقفه رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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