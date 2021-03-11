العدل: 71 مليار ريال قيمة الأحكام في المحاكم خلال العام الجاري

المواطن - الرياض

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كشفت وزارة العدل أن عدد الأحكام الصادرة في المحاكم السعودية خلال العام الهجري الجاري بلغت 529,989 حكمًا، بمجموع مبالغ تصل قيمتها إلى 71,132 مليار ريال.

بوابة ناجز:

وأكدت الوزارة أنها عمدت في الآونة الأخيرة إلى تفعيل التطور الرقمي من خلال اتخاذ عدة خطوات يأتي في مقدمتها إطلاق بوابة “ناجز” الإلكترونية التي تشتمل على 120 خدمة عدلية في قطاعات القضاء، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، التدريب والمحاماة، ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية، بحسب “العربية.نت”.

العقد الإلكتروني للزواج:

كما أطلقت وزارة العدل مؤخراً العقد الإلكتروني للزواج، الذي يهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان. هذا الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

منصة تراضي:

كما دشنت الوزارة مؤخراً “منصة تراضي” الإلكترونية التي تسهل عملية المصالحة بين الأطراف وتقرب وجهات النظر بينهم.

وأوضحت الوزارة أنها فعلت خدمة التقاضي الإلكتروني، التي تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة “ناجز”، وتتيح لهم أيضاً الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

الإفراغ العقاري:

كما تم تطوير الإفراغ العقاري الإلكتروني، وهي خدمة تيح انتقال أي ملكية عقار سواء أرض أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عن طريق البيع أو الهبة عبر بوابة “ناجز” و”خدمة الموثق”.

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