العرفج: دعوة المشاهير لحضور المناسبات بالدوائر الحكومية فيها شبهة فساد

المواطن - الرياض

قال الكاتب وعامل المعرفة أحمد عبدالرحمن العرفج، اليوم الأربعاء: إن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية تعتبر شبهة “فساد”.

وأضاف العرفج، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” أن ترويج المشاهير للإنجازات الحكومية يعتبر فسادًا؛ لأنه مال عام.

ضوابط الاستعانة بالمشاهير:

وتابع العرفج خلال الحلقة، أن نزاهة أكدت أن المسؤول عن ذلك وزارة الإعلام، ديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة والتحقيق ونزاهة.

#أحمد_العرفج:

– دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة "فساد"!!

– على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابطا واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير التعاقد معهم.

– لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟#ياهلا_بالعرفج@Arfaj1 pic.twitter.com/Ltn3wv14W3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 24, 2021

وأضاف أنه يجب على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابط واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير والتعاقد معهم.

سناب رسمي لكل جهة:

ووجه العرفج سؤال للجهات الحكومية قائلًا: “لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟!”.

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