العروبة أول الصاعدين لـ دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي العروبة- رسميًّا- لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى موسم 2021/ 2022، وذلك بعد نهاية مباراته ضد نادي عفيف.

ورغم خسارة الفريق اليوم السبت ضد نادي عفيف بهدف دون رد في الجولة الـ24 من دوري الدرجة الثانية، لكنه استفاد من تعادل نادي الوشم صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية أمام فريق السلمية.

العروبة في الصدارة بـ 50 نقطة:

جدير بالذكر أن العروبة يتواجد حاليًّا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق الوشم صاحب المركز الثالث قبل جولتين من نهاية دوري الدرجة الثانية بالموسم الحالي.

كيف يتم الصعود لـ دوري الدرجة الأولى ؟

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بالمجموعتين الأولى والثانية لدوري الدرجة الأولى، علمًا بأن نادي الخلود يأتي في وصافة المجموعة الثانية بـ44 نقطة، بينما يتواجد نادي الأخدود بصدارة المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي بيشة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد نادي الجندل في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، والقيصومة رابعًا برصيد 44 نقطة.

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