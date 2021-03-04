العلاقة بين تناول صفار البيض وزيادة الكوليسترول

المواطن - محمد داود - جدة

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حذر استشاري الباطنة الدكتور خليل الناصر، مرضى القلب ومَن يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالحد من تناول صفار البيض؛ نظرًا لاحتواء البيضة الكاملة على 210 ملجم كوليسترول، وهي نسبة أعلى من نصف الكمية المطلوبة يوميًا.

علاقة صفار البيض بارتفاع الكوليسترول

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن الكبد ينتج الكوليسترول بكميات كبيرة؛ لأنها مادة غذائية ضرورية للخلايا، وعند تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل صفار البيض، يبدأ الكبد في إنتاج كميات أقل، والعكس بالعكس.

الإكثار من الفيتامينات والمعادن والألياف

وأوضح أنه يجب عدم الإكثار من تناول البيض يوميًا، وخصوصًا من قبل مرضى القلب، فالأفضل لهم التنوع الغذائي لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتنوع الإفطار اليومي وهناك العديد من العناصر المختلفة اليومية مثل الجبن، الحمص، الفول، الكبدة، المربى، والعسل، وغير ذلك من العناصر الغذائية المختلفة.

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