العمري اتحادي قبل الاحتراف

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورًا قديمة للمدافع عبدالإله العمري نجم النصر والمنتخب السعودي، كشفت عن انتمائه الكروي قبل احتراف كرة القدم.

وكشفت الصور تشجيع العمري لنادي الاتحاد، كما ظهرت صورة له وهو يرتدي قميص نادي الاتحاد مع مجموعة من أصدقائه، قبل احترافه كرة القدم.

تعليقات النصراويين على صورة عبدالإله العمري:

وعلقت مجموعة من جماهير نادي النصر على الصور المتداولة للمدافع المتألق حاليًّا، وأكدت أن ذلك الأمر لا يهم طالما يؤدي بشكل جيد مع نادي النصر خلال الموسم الحالي.

يذكر أن عبدالإله العمري، كان سجل هدف فوز المنتخب السعودي على المنتخب الكويتي الخميس الماضي، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، كذلك شارك اللاعب في مباراة فلسطين أمس الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

أداء مُبهر من العمري:

جدير بالذكر أن اللاعب يقدم مستوى فني إيجابي مع الأخضر ونادي النصر مؤخرًا، مما جعل النصراويين يشيدون به ويؤكدون أنه أفضل مدافع سعودي حاليًّا في الساحة الكروية بالمملكة.

ويستعد النصر مساء الأحد المقبل، لمواجهة فريق الفيصلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر تأهل إلى دور نصف النهائي بالبطولة، بعد إقصاء نادي العين من دور الثمانية، بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

ويحتل النصر حاليًّا، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

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