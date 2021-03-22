العنف الأسري: تحويل فتاة المدينة المعنّفة إلى مركز الحماية

المواطن - المدينة المنورة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنّفة بالمدينة المنوّرة.

تعنيف فتاة من قبل أسرتها

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إنه إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها.

التنسيق مع الجهات المختصة

وأوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة، والتنسيق جارٍ مع الجهات المختصّة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.

شارك الخبر







شارك الخبر