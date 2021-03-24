العنف الأسري يباشر حالة معنفة الرياض: نتخذ اللازم

المواطن - الرياض

أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها في الرياض، واتخاذ اللازم جارٍ.

اتخاذ اللازم جارٍ :

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل اسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بالرياض واتخاذ اللازم جارٍ بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.

جدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يستقبل الاتصالات على مدار الساعة عبر الرقم “1919”.

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