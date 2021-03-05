العين يهز شباك الفيصلي مبكرًا بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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بدأت مباراة العين ضد الفيصلي بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة فقط.

العين يتقدم مبكرًا

ونجح موتاري في تسجيل الهدف الأول في شباك الفيصلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه كرة مميزة من الجانب الأيمن، ليقود فريقه للتقدم عند الدقيقة 15.

ويلعب العين ضد الفيصلي الآن على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب الدوري، فيما يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في الجولات الأخيرة، وحقق 3 انتصارات متتالية.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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