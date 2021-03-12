الغبار يداهم الرياض الآن ولقطات توثق الحالة

المواطن - الرياض

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ضربت موجة من الغبار العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة؛ ما تسببت في انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وتدني الرؤية في مناطق أخرى.

ووثق مواطنون ومقيمون لقطات وصورًا تبين الغبار الذي تتعرض له الرياض في حالةٍ حذر منها المركز الوطني للأرصاد سابقًا.

الدفاع المدني يحذر من حالة حمراء:

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

حمراء:

وأعلنت لجنة تسمية الحالات المناخية ”تسميات” إطلاق اسم حمراء على الحالة الغبارية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة منذ صباح اليوم الجمعة وأدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأطلقت اللجنة تسمية اسم حمراء للحالة الغبارية المؤثرة حاليًّا على مناطق الحدود الشمالية، والجوف وحائل والشرقية والرياض والقصيم.

وتابعت اللجنة أن هذه الحالة تؤثر حاليًّا كذلك على الكويت والأردن والعراق، وسوف تؤثر لاحقًا على بقية دول الخليج، إضافة لجنوب المملكة واليمن بمشيئة الله.

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