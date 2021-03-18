الغذاء والدواء تكشف حقيقة ظهور مادة ضارة عند سلق البيض

المواطن - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يتم تداوله حول ظهور مادة ضارة عند سلق البيض.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه ‏لا صحة لما يتداول عن سلق البيض وظهور مادة الافيدين باعتبارها ضارة، حيث إنها إحدى البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض التي تظهر عند تعرضها للحرارة.

مضمون الإشاعة

يجب عدم سلق البيض لمدة تتجاوز 15 دقيقة، لأن ذلك يؤدي لتكون اللون الأخضر

حول الصفار وهو عبارة عن مادة الأفيدين، وهو مركب كبريتي ضار وخطر جداً.

الحقيقة

الأفيدين هو أحد البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض وهي مادة

طبيعية متواجدة في البيض لمنع تكون الميكروبات ولحفظ جنين الدجاج،

وتعرض البيض للحرارة يساعد على انخفاض محتواه من الأفيدين، أما بالنسبة للطبقة الخضراء التي تحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 10-13 دقيقة فإنها تتكون بتفاعل الحديد المتواجد بصفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين ليكون مادة كبريتيد الحديد ” iron sulfide ” ذات اللون الأخضر وهي مادة آمنة للاستهلاك

وتؤثر فقط على قبول المستهلك لتناول البيض وليس لها أي تأثير معلوم

على الصحة العامة .

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