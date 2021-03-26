الـVAR يُغضب منتخب إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أبدى لاعبو منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم استياءهم من غياب تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR، ما تسبب في سقوطهم في فخ التعادل ضد اليونان.

منتخب إسبانيا يتعثر ضد اليونان

ولعب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره اليوناني على ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ونجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، حيث سجل ألفارو موراتا هدفًا عند الدقيقة 33، قبل أن تتمكن اليونان من التعادل عن الدقيقة 57 من ركلة جزاء سددها أنستاسيوس باكاسيتاس بنجاح.

لاعبو إسبانيا غاضبون بسبب الـVAR

وتُقام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم دون تقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك على الرغم من اعتماد التقنية في معظم البطولات الأوروبية الكبرى.

وشعر لاعبو منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أن قرار الحكم في مباراة اليونان باحتساب ركلة جزاء على مدافع لاروخا، إنيجو مارتينيز عند الدقيقة 56 كان خاطئًا.

وقال مارتينيز: “بالتأكيد أنا غاضب. إنها لحظة تكلفك الكثير. لسنا سعداء بالتعادل، ولو كان هناك حكم الفيديو المساعد لاختلف الأمر، إنه تدخل طبيعي ووصلت إلى الكرة، ولم أستطع التوقف، سحبت ساقي على الفور ولم أقصد الاحتكاك مع ماسوراس”.

وأضاف خلال تصريحاته الغاضبة: “لقد كان ذكيًا وسقط على الأرض، ومن الغريب أن الحكم احتاج إلى بعض الوقت لاحتساب ركلة الجزاء. كانت لحظة حاسمة في المباراة”.

وفي السياق ذاته، أعرب ماركوس يورنتي عن غضبه بالقرار الذي عرقل مسيرة منتخب إسبانيا، وقال: “لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء. بوجود حكم الفيديو المساعد لما احتسبت هذه الركلة”.

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