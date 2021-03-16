الفتح يبحث عن التأهل الثالث إلى نصف النهائي

المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل النموذجي مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم بهدف تحقيق مفاجأة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الهلال في المرحلة السابقة، فيما يطمح العميد لمواصلة تألقه وخطف بطاقة التأهل.

النموذجي يحلم بالتأهل الثالث

واستعاد النموذجي توازنه نسبيًا مؤخرًا، بعدما نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مباراة اليوم.

ويحلم النموذجي بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثالثة، فيما ستُعد المرة الثالثة أيضًا التي يودع البطولة من ربع النهائي في حالة خسارته أمام العميد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 10 نسخ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عودتها صيف عام 2008، ويُعد الحصول على المركز الثالث عام 2012 هو أفضل إنجاز نجح في تحقيقه.

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