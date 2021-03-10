الفتح يتقدم على الباطن بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفتح في افتتاح الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

الباطن ضد الفتح

وبدأت مباراة الباطن ضد الفتح المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث نجح المغربي مراد باتنا في هز الشباك بعد مرور 18 ثانية فقط، بعدما استغل كرة عائدة من مدافع السماوي ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك مجددًا، لينتهي الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفتح بتقدم النموذجي بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المتوقع أن يسعى النموذجي للحفاظ على تقدمه، وتسجيل هدف آخر أملًا في خطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للتعويض، والبحث عن هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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