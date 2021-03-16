الفتح يطير إلى نصف نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، الأشواط الإضافية في مباراة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلعبوا ركلات ترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل.

الاتحاد والفتح:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

واضطر مدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي لإجراء تبديل مبكر بخروج عبدالرحمن العبود بعد إصابته، والدفع بالنجم فهد المولد عند الدقيقة 26، وكاد الفتح أن يهز الشباك عن طريق مراد باتنا، إلا أن الحارس مارسيلو غروهي تألق وأبعد الكرة عند الدقيقة 35.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية أملًا في هز الشباك، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفتح بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

حالتا طرد في الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط النموذجي بقوة وأطلق لاعبه هلال سوداني تسديدة قوية عند الدقيقة 49، قبل أن يبعد حمد آل منصور كرة خطيرة عن مرمى غروهي، ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه العميد لهز الشباك، حصل لاعبه سعود عبدالحميد على البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 74، ويكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين.

وانتفض العميد، وأطلق هارون كمارا تسديدة، ولكنها مرت بجوار القائم، وسدد حمد آل منصور كرة صاروخية عند الدقيقة 82، لتصطدم بالقائم، ومرت تسديدة المغربي كريم الأحمدي فوق العارضة، ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفتح سفيان بن دبكة عند الدقيقة 93، لينتهي الوقت الأصلي لمباراة الاتحاد ضد الفتح بالتعادل.

وكاد هارون كمارا أن يسجل الهدف الأول مع بداية أحداث الشوط الأول الإضافي، إلا أنه أضاع فرصة سهلة، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن ينجح مراد باتنا في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 113.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تسجيل هدف ثان في شباك الاتحاد عن طريق محمد مجرشي عند الدقيقة 118، قبل أن يُقلص أحمد حجازي الفارق برأسية عند الدقيقة 120، لتنتهي المباراة بتأهل النموذجي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُلاقي التعاون.

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