الفراج يكشف سبب قرارات إدارة النصر الجذرية واحتمالات غضب بغلف

المواطن - محمد سمعه

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج السبب وراء القرارات التي اتخذتها إدارة نادي النصر الجذرية، بحسب مصادره، متحدثًا عن وجود احتمالين لغضب عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالنادي من هذه القرارات.

تحويل العالمي لشركة استثمارية حدث مهم للنادي

وتحدث الفراج في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” العالمي سيتحول لشركة تجارية واستثمارية، ولهذا السبب أُصدرت القرارات، رئيس النادي يود وضع الفريق على بنية سليمة قانونيًا، من أجل مواكبة المرحلة المقبلة”.

وأضاف الفراج: “هناك احتمالان وراء غضب بغلف، والأول قد يكون رحيل بعض الأشخاص عن النادي تسبب في حزن أحدهم، أو السبب الآخر هو أن النادي يحتاج إلى إمكانيات بشرية مختلفة، نظرًا لدخول العالمي على مرحلة الاستثمار”.

وكان عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي قال عبر حسابه في “تويتر” ردًا على القرارات: “بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس العالمي.. وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين.. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

نص بيان النصر

وأصدر النصر، بيانًا رسميًا عصر أمس الخميس، أعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع المرحلة التي تعيشها رياضة السعودية من عمل مؤسسي مستدام، ولتطوير العمل في النادي قرر مجلس إدارة النادي إجراء بعض التعديلات الإدارية، واستقطاب كفاءات تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة”.

وتابع البيان: “بناءً عليه تقرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية”.

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